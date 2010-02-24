Публикация объявления на досках и форумах

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки210 просмотров

Необходимо опубликовать объявление об услуге видеосъемки на интернет-досках и тематических форумах. Обязательно отчет о проделанной работе в Exel.

15 лет назад
alyonabrilliant
Алена 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Maria81
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$10
2 дня

Заявки фрилансеров

Maria81
Мария 
44 года
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Была
10 лет назад
15 лет назад

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