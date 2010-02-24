На сайте существует раздел общение который организован в виде групп. Необходимо создать несколько тематических групп-форумов с подгруппами и наполнять их материалом (факты про автомобили, автомобильные истории, советы автомобилистам, полезная информация и ...
Контент для сайта. Ремонт и продажа оргтехники.
В рамках продающего сайта нужен обособленный раздел по продаже и ремонту оргтехники. Продающий сайт на Webasyst SS. Сервисный центр при магазине занимается ремонтом и обслуживанием оргтехники (в т.ч. сопровождением проданной). Раздел будет реализован на Webasyst-Страницы. Таким образом, собственно автоматических продаж в смысле классического интернет-магазина в проектируемом разделе не будет - людей нужно заставить по вопросам ремонта звонить по телефону. Вот тексты для этого раздела и нужны
Предполагаемая структура раздела:
- Главная
- Услуги и цены
-- Ремонт
-- заправка
-- Обслуживание
- Продажа оргтехники
-- Картриджи
-- Оргтехника (Б/У, восстановленная и т.д.)
- Корпоративным клиентам (Юр.лица с договорами на обслуживание)
- Наши партнеры
Обязательно буду прислушиваться к мнению исполнителя по структуре.
Возможен рерайт.
Понятия не имею, сколько знаков на все это уйдет, поэтому в предложении хотя бы примерная итоговая сумма.
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