Контент для сайта. Ремонт и продажа оргтехники.

В рамках продающего сайта нужен обособленный раздел по продаже и ремонту оргтехники. Продающий сайт на Webasyst SS. Сервисный центр при магазине занимается ремонтом и обслуживанием оргтехники (в т.ч. сопровождением проданной). Раздел будет реализован на Webasyst-Страницы. Таким образом, собственно автоматических продаж в смысле классического интернет-магазина в проектируемом разделе не будет - людей нужно заставить по вопросам ремонта звонить по телефону. Вот тексты для этого раздела и нужны

Предполагаемая структура раздела:

- Главная

- Услуги и цены

-- Ремонт

-- заправка

-- Обслуживание

- Продажа оргтехники

-- Картриджи

-- Оргтехника (Б/У, восстановленная и т.д.)

- Корпоративным клиентам (Юр.лица с договорами на обслуживание)

- Наши партнеры

Обязательно буду прислушиваться к мнению исполнителя по структуре.

Возможен рерайт.

Понятия не имею, сколько знаков на все это уйдет, поэтому в предложении хотя бы примерная итоговая сумма.