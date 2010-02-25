Наполнение портала

Для портала об абхазии- innabkhazia.ru

требуется информационное наполнение(описания фотографии) ВСЕХ разделов из открытых источников (ищите сами) в разделах как минимум 10ть описаний/объектов и тд ,тексты рерайтить. Так же необходимо найти и за постить интересные темы на форум +комментарии к ним.

Работы много поэтому прошу оценить объём и указать Ваши расценки за общий объём или за 1 добавление и примерные сроки по наполнению. За дельные предложения по структуре/возможным сервисам юзабилити и тд+$$$

Прошу не писать:

1)у кого нет портфолио и зарегистрирован меньше полугода

2)если Вы предлагаете что то одно, например наполнение какого то раздела

3)у кого есть отрицательные отзывы

пишите только сюда, не надо писать в личку

п.с. работа не разовая есть еще несколько подобных проектов