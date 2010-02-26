Нужно написать объявления на английском для adwords.google в заголовке до 25 символов в первой и второй строке до 35 символов для каждого ключевика нужно объявление, обязательно нужно использовать руководство от google . https://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=27648 ключевиков порядка ...