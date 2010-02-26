Нужно написать объявления на английском для adwords.google в заголовке до 25 символов в первой и второй строке до 35 символов для каждого ключевика нужно объявление, обязательно нужно использовать руководство от google . https://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=27648 ключевиков порядка ...
- Переводы1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо для видеороликов наложить русский и отдельно английский голос, а уже имеющийся голос приглушить. Материал для дикторов есть. Важно чтобы голос был приятный для слуха. Ваши цены и сроки пож-таВидеомонтаж7 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходим контент для сайта по зарубежной недвижимости. Описание стран (история, культура и гостеприимство, ,климат, природа и география, экономика, религия). Для Черногории, Греции, Албании(только экономика и религия). Для каждого описания объём ориентировочно 2000 символов. То есть ...Закрыт12 лет назад
Написать статьи. Приватный проект для Колесниковой МариныЗавершен12 лет назад
Необходимо для сайта по зарубежной недвижимость(3 страны), описать следующие услуги: 1. Регистрация фирмы в данной стране 2. Инвестиции(Мы поможем подобрать инвестиционные проект, полный спектр услуг касаемый инвестиций) 3. Физическим лицам (физ лица могут добавить свой объект в нашу ...Закрыт12 лет назад
Для сайта по недвижимости нужно заполнить раздел вопрос-ответ Необходимо сделать: 1)рерайт ответов 2)отсортировать повторяющеся вопросы 2.1)объеденить или дополнить повторяющиеся ответы необходимо сделать такое задание для Греции, Черногории, Албании найти ответы можно здесь http://prian.ru/advice/ выбираете вкладочку "вопрос о стране" Жду Ваши предложения и ...Завершен12 лет назад
Нужно написать сео-текст на английском языке с использованием моих ключевиков. Требование: носитель английского языка, успешное выполнение подобных заданий(нужно показать ссылки на них), адекватность. Жду предложений от интересных людей!Переводы5 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте взломали мой сайт на цмс smarty (разместили скрытые ссылки и всплывающие окна) нужен специалист который поможет решить данную проблемуТестирование сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $20
Очистка хостинга от внешних скриптов и помощь в управлениеХостинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходим подрядчик для выполнения естественного постинга(форума и блоги) по теме или(еще лучше) дополнения темы автора своими постами ссылаясь на одну из внутренних страниц. Ссылаться нужно на информационный портал об Абхазии. Работа по след алгоритму 1.Ищем По слову ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно отрисовать фавиконы, для 11 региональных сайтов. Примеры фавиконов обязательно показать, если показать нечего отказ 100% Нужны яркие и бросающиеся в глаза фавиконы жду Ваших предложений, цена и срокиИконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен срочный рерайт в течение максимум 20-30минут на туристическую тематику пишите в аську 202712670Закрыт14 лет назад
Есть вёрстка , нужно её порубить под ДЛЕ срочноHTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Для портала об абхазии- innabkhazia.ru требуется информационное наполнение(описания фотографии) ВСЕХ разделов из открытых источников (ищите сами) в разделах как минимум 10ть описаний/объектов и тд ,тексты рерайтить. Так же необходимо найти и за постить интересные темы на ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется сверстать сайт. Блочно, валидно, кроссбраузерно. Вёрстка резиновая. Всего будет 2 стр. от Вас стоимость и срокиHTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $250
Для развлекательного сайта требуется редизайн и вёрста. цмс дле последняя версия.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо написать ТЗ , предложить варианты структуры и креативные идеи для будущего сайта. Тематика сайта посвещенна кроссоверам(автомобили есть такие). Сайт реализовать планирую на dle(предварительно). Чужие идеи, если они хорошие, стоят дорого. Прошу огласить стоимость Ваших ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Для сайта про айфоны требуется контент- менеджер ежедневное добавление самых интересных игр,тем,программ,прошивки(по мере появления) со скриншотами и описанием. в день добавлять 3-4 игры 2-3 темы 1-2 программы тоесть 6-9 постов в день Жду Ваших условий цена ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
На сайт посвященный айфонам требуется главный редактор. Задачи: -наполнение свежимы новостями(российских и зарубежных источников) -добавление тем, игр,программ для айфона Знание английского для перевода зарубежных новостей. Желательно подобный опыт(отдам предпочтение) работы. Иметь представление об айфоне. Оплата по результатам общенияКопирайтинг18 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно написать 10 креативных текстов на главную + разделы. Описание разделов и главной. Что то похожее как live4fun(точка)ру в шапке . Объём каждого примерно по 500 символов. Задание срочное, жду в асю 202712670Завершен14 лет назад