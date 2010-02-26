upindex

Иван Кринов upindex

 
39 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Объявления на английском для adwords

    Нужно написать объявления на английском для adwords.google в заголовке до 25 символов в первой и второй строке до 35 символов для каждого ключевика нужно объявление, обязательно нужно использовать руководство от google . https://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=27648 ключевиков порядка ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Озвучивание видеороликов

    Необходимо для видеороликов наложить русский и отдельно английский голос, а уже имеющийся голос приглушить. Материал для дикторов есть. Важно чтобы голос был приятный для слуха. Ваши цены и сроки пож-та

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт о странах

    Необходим контент для сайта по зарубежной недвижимости. Описание стран (история, культура и гостеприимство, ,климат, природа и география, экономика, религия). Для Черногории, Греции, Албании(только экономика и религия). Для каждого описания объём ориентировочно 2000 символов. То есть ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Описание услуг компании

    Необходимо для сайта по зарубежной недвижимость(3 страны), описать следующие услуги: 1. Регистрация фирмы в данной стране 2. Инвестиции(Мы поможем подобрать инвестиционные проект, полный спектр услуг касаемый инвестиций) 3. Физическим лицам (физ лица могут добавить свой объект в нашу ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт текста

    Для сайта по недвижимости нужно заполнить раздел вопрос-ответ Необходимо сделать: 1)рерайт ответов 2)отсортировать повторяющеся вопросы 2.1)объеденить или дополнить повторяющиеся ответы необходимо сделать такое задание для Греции, Черногории, Албании найти ответы можно здесь http://prian.ru/advice/ выбираете вкладочку "вопрос о стране" Жду Ваши предложения и ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написание текста на английском

    Нужно написать сео-текст на английском языке с использованием моих ключевиков. Требование: носитель английского языка, успешное выполнение подобных заданий(нужно показать ссылки на них), адекватность. Жду предложений от интересных людей!

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Работа на форумах

    Необходим подрядчик для выполнения естественного постинга(форума и блоги) по теме или(еще лучше) дополнения темы автора своими постами ссылаясь на одну из внутренних страниц. Ссылаться нужно на информационный портал об Абхазии. Работа по след алгоритму 1.Ищем По слову ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать фавиконы

    Нужно отрисовать фавиконы, для 11 региональных сайтов. Примеры фавиконов обязательно показать, если показать нечего отказ 100% Нужны яркие и бросающиеся в глаза фавиконы жду Ваших предложений, цена и сроки

    Иконки и Пиксель-арт7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочный рерайт

    Нужен срочный рерайт в течение максимум 20-30минут на туристическую тематику пишите в аську 202712670

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение портала

    Для портала об абхазии- innabkhazia.ru требуется информационное наполнение(описания фотографии) ВСЕХ разделов из открытых источников (ищите сами) в разделах как минимум 10ть описаний/объектов и тд ,тексты рерайтить. Так же необходимо найти и за постить интересные темы на ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вёрстка сайта

    $50

    Требуется сверстать сайт. Блочно, валидно, кроссбраузерно. Вёрстка резиновая. Всего будет 2 стр. от Вас стоимость и сроки

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Придумать идею сайта

    Необходимо написать ТЗ , предложить варианты структуры и креативные идеи для будущего сайта. Тематика сайта посвещенна кроссоверам(автомобили есть такие). Сайт реализовать планирую на dle(предварительно). Чужие идеи, если они хорошие, стоят дорого. Прошу огласить стоимость Ваших ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение сайта

    Для сайта про айфоны требуется контент- менеджер ежедневное добавление самых интересных игр,тем,программ,прошивки(по мере появления) со скриншотами и описанием. в день добавлять 3-4 игры 2-3 темы 1-2 программы тоесть 6-9 постов в день Жду Ваших условий цена ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Главный редактор на портал про айфоны

    $500

    На сайт посвященный айфонам требуется главный редактор. Задачи: -наполнение свежимы новостями(российских и зарубежных источников) -добавление тем, игр,программ для айфона Знание английского для перевода зарубежных новостей. Желательно подобный опыт(отдам предпочтение) работы. Иметь представление об айфоне. Оплата по результатам общения

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание креативных текстов

    $100

    Нужно написать 10 креативных текстов на главную + разделы. Описание разделов и главной. Что то похожее как live4fun(точка)ру в шапке . Объём каждого примерно по 500 символов. Задание срочное, жду в асю 202712670

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Marishfree
Марина 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
8 баллов
3 года назад
Приватный проект для Колесниковой Марины
всё нормально
Человек старается, выполняет работу без лишних вопросов. Будем продолжать сотрудничество
Ответный отзыв
aha_
35 летКиргизия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Работа по DLE
Хорошая постановка задачи. Оплата в срок. Всегда на связи. Все отлично - советую!
Работа была выполненна в полном объёме, так же Ренат предлагал интересные решения. Слова "я не знаю" и "так сделать нельзя" он не знает для любой нестандартной ситуации искал решение. Обязательно продолжу с ним сотрудничество.
Ответный отзыв
j-zef
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$21
10 баллов
10 лет назад
Рерайт текста
Ответный отзыв =)
Доволен работой Александра, предложил адекватные условия. Желаю ему побольше клиентов!
Ответный отзыв
irrrinna
Ирина 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Объявления на английском для adwords
Иван прекрасный заказчик, всем рекомендую к сотрудничеству. Легко нашли золотую середину в вопросе объем-цена, оперативные ответы на вопросы, мгновенная оплата. Спасибо за хорошее сотрудничество! Желаю успехов Вашим проектам!
eternalwanderer
Анна 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$45
10 баллов
12 лет назад
Рерайт о странах
Благодарю за познавательную тематику заказа, честность в финансовых расчетах, терпение и вежливость!