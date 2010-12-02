Нужен человек, который имел дело именно с этой платежкой. http://plati.ru/asp/index.asp https://my.digiseller.ru/inside/ad.asp Skype aha20092
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, Ребята. На сайт указанной тематики требуется человек, который в силе переводить аукционные листы. Оплата сдельная. Писать в icq 193463511, или скайп aha20092. Господа, перевод с японского.Переводынет заявокЗакрыт11 лет назад
Написать 5-10 более или менее уникальных статей по 100-200 символов и выложить их на форумах в болталках или обсуждениях. Форумы тематические(авто, японское авто), хорошо посещаемые. Количество форумов 30. Бюджет обсуждается.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо сделать так, чтобы наряду с возможностью вставки видео из youtube.com, можно было вставлять видео из вконтакте. icq 228407299Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Приветствую! Необходимо написать программу, ТЗ в приложении. В предложениях указывайте сроки выполнения.Прикладное ПО9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Проблема такова. Установил sh404sef на virtuemart. Есть категории где товаров на 3-4 страницы. При попытке перехода по страницам - возникает проблема при следовании в обратном порядке по страницам. Необходимо поправить. Стучите в аську 193463511Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Есть Интернет магазин, он наполнен товарами, не хватает описаний и фотографий, источники описаний и фотографий дам. CMS Joomla+Virtuemart . Предлагайте цены. upd. Требуется ещё 2 человека.Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $200
Необходимо написать компонент для Joomla который будет постить новости на движки(DLE, Joomla и др.), также 1 самописная CMS. ТЗ пока нет, в стадии создания.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $120
Необходима разработка простого модуля для Joomla(по примеру портфолио). И посадка существующего дизайна на Joomla. Подробности при общении. ICQ 193463511Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $150
Необходимо разработка простого модуля для Joomla(по примеру портфолио). И посадка существующего дизайна на Joomla. Подробности при общении. ICQ 193463511Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
Необходимо разработка простого модуля для Joomla(по примеру портфолио). И посадка существующего дизайна на Joomla. Подробности при общении. ICQ 193463511Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $10
Есть доступ к пхпмайадмину, к скриптам сайта. После переноса перестал подходить пароль. Необходимо восстановить пароль. Пишите в аську 193463511.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется сделать интеграцию 1C версии 8.1 и Virtuemart 1.1.4. Сроки, цены. Для подробностей в аську 193463511Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $180
Здравствуйте, фрилансеры! Необходимо сделать дизайн и верстку мебельного магазина на Joomla. Ничего сверхнавороченного. Обращаться только с портфолио. Оставляйте контакты, или обращайтесь в мою аську(в профиле).Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Прогнать по доскам объявлений, для увеличения тИЦ.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад