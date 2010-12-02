Отзыв, конечно же, положительный, как может быть по-другому отличному специалисту, не чурающемуся работе. Адекватный человек, всегда выходит на связь, если нет в аське, можно позвонить по телефону, и поговорить вживую. Отличный человек, с кем можно поговорить и посоветоваться, о чем бы ни было. Спасибо тебе, Олег! Второй проект от меня после НГ, ждет тебя:) Надеюсь не откажешь.