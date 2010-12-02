aha_

Ренат Кабиров aha_

 
35 летКиргизия/Бишкек
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
mel_webdesign
Михаил 
32 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Дизайн и верстка магазина на Joomla
За адекватное время - сделан хороший проект. Сотрудничеством доволен.
Хороший и отзывчивый человек, всегда учитывает все пожелания заказчиков! При работе всегда на связи, выслушает, подскажет как сделать лучше. Сотрудничеством доволен! Советую именно этого фрилансера!
Ответный отзыв
Tarata
Лия 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Наполнение описанием и фотографиями товаров
Ренат очень порядочный и всегда приветливый человек. Ясно поставленная задача и своевременная оплата. Сотрудничеством очень довольно! Благодарю.
Отличный исполнитель! Все работы в срок, а также качество на высоте!
Ответный отзыв
codercvua
Олег 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$230
10 баллов
13 лет назад
Joomla: создание или доработка модуля, верстка
Ренат приятный заказчик, четко ставит задачу. Своевременная оплата. Будем естественно работать дальше :) Рекомендую.
Отзыв, конечно же, положительный, как может быть по-другому отличному специалисту, не чурающемуся работе. Адекватный человек, всегда выходит на связь, если нет в аське, можно позвонить по телефону, и поговорить вживую. Отличный человек, с кем можно поговорить и посоветоваться, о чем бы ни было. Спасибо тебе, Олег! Второй проект от меня после НГ, ждет тебя:) Надеюсь не откажешь.
Ответный отзыв
hodun
Артур 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 дней назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Наполнение описанием и фотографиями товаров
Отличный заказчик. Объясняет все чётко и понятно. Оплачивает буквально мгновенно. Работать с Ренатом одно удовольствие. Рекомендую.
Все отлично
Ответный отзыв
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Приватно для mumitroll_miha
Только сейчас вспомнил, что забыл (каламбур) поставить отзыв Ренату. Огромное ему спасибо. Оплата своевременная, человек он положительный - очень приятно работать!
все отлично
Ответный отзыв