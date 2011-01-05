Сделать потоковое видео на windows 2008

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен2 заявки127 просмотров

Нужно сделать потоковое видео на windows server 2008 (проигрывание flv файлов, возможность смотреть с любого места).

14 лет назад
chexec
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

aha_
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Настроил и объяснил. Все отлично, благодарен за работу!
Хорошая постановка задачи. Оплата в срок. Всегда на связи. Все отлично - советую!

Заявки фрилансеров

aha_
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад