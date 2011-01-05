Необходимо настроить сервер. Apache + PHP + Memcached + PostgreSQL + Eaccelerator
Сделать потоковое видео на windows 2008
Нужно сделать потоковое видео на windows server 2008 (проигрывание flv файлов, возможность смотреть с любого места).
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