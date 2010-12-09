Здравствуйте! Необходимо произвести первоначальную настройку и оптимизацию VPS сервера на максимальную производительность.
Установка и настройка 1С 8.2 УТ
Требуется специалист по установке 1с 8.2 УТ и первоначальной настройке.
Возможно дальнейшее сопровождение.
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