Установка и настройка 1С 8.2 УТ

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт3 заявки187 просмотров

Требуется специалист по установке 1с 8.2 УТ и первоначальной настройке.

Возможно дальнейшее сопровождение.

14 лет назад
Rodan1
Роман 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-2)

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Нет заявок фрилансеров