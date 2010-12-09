Оптимизация сервера онлайн видео

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт6 заявок142 просмотра

Есть проект онлайн видео, посещаемость около 20к/с и ростет, видео раздается со своих серверов с FreeBSD, apache и nginx, канал 1Гб/с. При пиковых нагрузках жесткие диски не справляются и видео смотреть практически невозможно из-за постоянных дозагрузок. Необходимо оптимизировать работу серверов и предоставить итоговую конфигурацию, работа разовая и в дальнейшей поддержке не нуждаемся.

Просьба оставлять заявки только тех кто реально настраивал сервер под подобную задачу, преимущество предоставившим рабочие проекты.

ApacheNginx
14 лет назад
verefov
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров