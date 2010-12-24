Настройка VPS

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен11 заявок188 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо произвести первоначальную настройку и оптимизацию VPS сервера на максимальную производительность.

14 лет назад
avantum
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

webserge
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Огромное спасибо Сергею. Все было сделано быстро и качественно. Отличные знания и профессионализм.
Отличный заказчик. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

webserge
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад