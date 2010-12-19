Настройка FreeBSD и установка ПО

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт5 заявок136 просмотров

Есть установленная FreeBSD необходимо ее настроить и установить MapServer и PostgreSQL with PostGIS

PostgreSQL
14 лет назад
topol
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

adminstation
Виталий 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

adminstation
Виталий 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад