Swap Usage CRITICAL надо решить проблему

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Закрыт4 заявки177 просмотров

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Nagios пишет, что в критической зоне находится параметр Swap Usage 265d 0h 33m 0s SWAP CRITICAL - 100% free (0 MB out of 0 MB) - это я понимаю докачка, не хватает (заполнена) свободная память... Необходимо настроить сервер для устанения этой проблемы.

14 лет назад
IVAA1
Игорь 
53 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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ukradmin
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17 лет в сервисе
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2 месяца назад
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ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад