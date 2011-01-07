Приватный проект для Кулинича Виталия

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен1 заявка107 просмотров

Необходимо настроить сервер.

Apache + PHP + Memcached + PostgreSQL + Eaccelerator

ApachePHPPostgreSQL
14 лет назад
Enkvist
Антон 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

adminstation
Виталий 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$40
1 день
В данном проекте к Виталию было много разных не стандартных требований. Все сделал. Молодец. Надеюсь в будущем нанять Виталия на постоянную работу. Делает классно. Косяки, которые появляются в процессе тестирования - исправляет. Истории о том, как все сложно и дорого не рассказывает. Идеальное соотношении цены и качества. Рекомендую однозначно.
Что я могу добавить к своему предыдущему отзыву о сотрудничестве с Антоном… Разве что “рекомендую остальным исполнителям как замечательного заказчика”.

Заявки фрилансеров

adminstation
Виталий 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад