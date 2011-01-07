Приватный проект для Кулинича Виталия

В данном проекте к Виталию было много разных не стандартных требований. Все сделал. Молодец. Надеюсь в будущем нанять Виталия на постоянную работу. Делает классно. Косяки, которые появляются в процессе тестирования - исправляет. Истории о том, как все сложно и дорого не рассказывает. Идеальное соотношении цены и качества. Рекомендую однозначно.