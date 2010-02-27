Поиск + перевод (автом.)

Приветствую.

Нужен человек для длительного сотрудничества для поиска и автоматического перевода (например, translate.google) статей различных тематик.Ничего сложного и сверхъестественного - просто находим нужные статьи, переводим, проверяем на уникальность (адвего плагиатус) и сохраняем в блокнотике.

В основном нужно по 100 статей + к каждой изображение. Оплата - 10-15$ за пакет (за несколько часов такое можно смастерить)

Оставляем заявки В ПРОЕКТЕ