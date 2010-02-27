Поиск + перевод (автом.)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен14 заявок382 просмотра

Приветствую.

Нужен человек для длительного сотрудничества для поиска и автоматического перевода (например, translate.google) статей различных тематик.Ничего сложного и сверхъестественного - просто находим нужные статьи, переводим, проверяем на уникальность (адвего плагиатус) и сохраняем в блокнотике.

В основном нужно по 100 статей + к каждой изображение. Оплата - 10-15$ за пакет (за несколько часов такое можно смастерить)

Оставляем заявки В ПРОЕКТЕ

15 лет назад
igormorana
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

cool_text
Анна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$15
1 день
Все отлично. Анна получила ТЗ и в течении нескольких часов выполнила работу на высочайшем уровне. Качество выполнения действительно на высоте. Рекомендую
Рекомендую сотрудничать с Игорем! Подробно объясняет, чего ждет от исполнителя, так что любые недопонимания и ошибки просто исключены! Сразу проверяет работу и переводит оплату.
inewsneg
Снежана 
44 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

cool_text
Анна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
inewsneg
Снежана 
44 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад