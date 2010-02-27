Требуется наполнить базу товаров интернет-магазина (nbook.by) компьютеров и компьютерной техники. - Общее количество товаров для ввода - примерно 200-500 (двести-пятьсот) (уточняется будет по ходу). - Наполнение позиции представляет ...
Поиск + перевод (автом.)
Приветствую.
Нужен человек для длительного сотрудничества для поиска и автоматического перевода (например, translate.google) статей различных тематик.Ничего сложного и сверхъестественного - просто находим нужные статьи, переводим, проверяем на уникальность (адвего плагиатус) и сохраняем в блокнотике.
В основном нужно по 100 статей + к каждой изображение. Оплата - 10-15$ за пакет (за несколько часов такое можно смастерить)
Оставляем заявки В ПРОЕКТЕ
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