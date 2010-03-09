Нужно наполнить магазин. ссылки на товар в текстовом файле. нужно выложить описание + картинку. цены и сроки пожалуста.
Забить регионы по странам
Есть каталог статей с регионами: http://riversee.org/
Надо подобавлять их отсюда http://www.dmoz.org/Regional/ с разбивкой по текущим категориям
Работы немного и она простая
Выбранный исполнитель
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