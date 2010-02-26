Необходимо добавлять файлы на проект

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Закрыт2 заявки219 просмотров

Добрый вечер. Необходим наполнитель на проект "Клуб любителей онлайн игр" в раздел "Файлы" (Дополнения, Карты, Сборки серверов, Программы , Патчи и т.д.) для примера файл "L2 - Informer" . Надо знать и разб ираться в онлайн играх ( Lineage 2, World of Warcraft, браузерных онлайн игр и т.д.)

Необходимо:

1) Добавлять файл на сервер (файлобменник)

2) Найти и добавить тематическую картинку

3) Написать описание, символов на

Цена за добавление: 0.1-0.15 wmz

15 лет назад
eis3
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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