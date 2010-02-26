Необходимо добавлять файлы на проект

Для портала об абхазии- innabkhazia.ru требуется информационное наполнение(описания фотографии) ВСЕХ разделов из открытых источников (ищите сами) в разделах как минимум 10ть описаний/объектов и тд ,тексты рерайтить. Так же необходимо найти и за постить интересные ...