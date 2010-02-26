Веб-студии требуется человек для периодического наполнения сайтов. Что предстоит делать: - искать информацию - рерайтить - работать с изображениями - добавлять на сайт - подобное в том же духе. ...
Необходимо добавлять файлы на проект
Добрый вечер. Необходим наполнитель на проект "Клуб любителей онлайн игр" в раздел "Файлы" (Дополнения, Карты, Сборки серверов, Программы , Патчи и т.д.) для примера файл "L2 - Informer" . Надо знать и разб ираться в онлайн играх ( Lineage 2, World of Warcraft, браузерных онлайн игр и т.д.)
Необходимо:
1) Добавлять файл на сервер (файлобменник)
2) Найти и добавить тематическую картинку
3) Написать описание, символов на
Цена за добавление: 0.1-0.15 wmz
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