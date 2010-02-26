Наполнение сайтов информацией

Привет. Меня зовут Иван. Я работаю в компании Инновация (www.innovation.by). Ищу сотрудника на удаленную работу, с перспективой переезда в офис. Прямо сейчас есть 2 проекта, которые необходимо наполнить.

Знания: joomla, в перспективе нужно будет изучить bitrix

Работы хватит. Звоните +375 (25) 907-07-95, пишите [email protected] (но лучше звоните)

Требуется исполнитель из Минска, оплата наличными.