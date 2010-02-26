Необходимо собрать базу в Excel

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки236 просмотров

Имеется список продуктов магазина в Excel. Данный список содержит следующие поля:

1. Артикль магазина

2. Краткое описание продукта

3. Тип продукта

4. Производитель продукта

Необходимо провести сопоставление данных продуктов реальным продуктам - и для каждого продукта получить реальный артикль производителя. Подробное ТЗ при личной переписке. Работа срочная!!!

ICQ - 598-281-659

15 лет назад
breez
41 год
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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