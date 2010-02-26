Требуется внести порядка 60 фотографий на сайт и переименовать разделы. Сроки: сегодня до вечера
Необходимо собрать базу в Excel
Имеется список продуктов магазина в Excel. Данный список содержит следующие поля:
1. Артикль магазина
2. Краткое описание продукта
3. Тип продукта
4. Производитель продукта
Необходимо провести сопоставление данных продуктов реальным продуктам - и для каждого продукта получить реальный артикль производителя. Подробное ТЗ при личной переписке. Работа срочная!!!
ICQ - 598-281-659
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