breez

Аркадий breez

 
40 летРоссия/Ростов-на-Дону
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Разработка дизайна, создание сайтов "под ключ", фирменный стиль

О нас:

Команда профессионалов!

Занимаемся:

Разработка дизайна, создание сайтов "под ключ", разработка фирменного стиля, логотипов, баннеров, визиток и прочее.

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Отзывы заказчиков
gerk
40 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$83
10 баллов
13 лет назад
Заполнить интернет магазин контентом
Хорошо справился с задачей и главное все в согласованные сроки.
Рад сотрудничеству! Задача поставлена четко - оплата моментальная.
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rusbroker
Артемий 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
$30
10 баллов
14 лет назад
Собрать инфу о компаниях и внести в ексель
Работу сделал на отлично. в срок, и качественно. Всем советую. Аркадий ответственный специалист. Самостоятелен и всегда находится на связи.
Приятно работать с заказчиком, все условия договора соблюдены. Оплата всегда вовремя! При появлении каких-либо затруднений всегда подскажет и поможет!
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pavik
Россия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
$0
10 баллов
17 лет назад
Сетевая программа
Сделал все быстро, качественно и раньше срока. Работой доволен. Рекомендую.
Хороший заказчик. Предоставил отличное ТЗ, оплатил все вовремя. В целом работать было легко.
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