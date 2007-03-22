Разработка дизайна, создание сайтов "под ключ", фирменный стиль
О нас:
Команда профессионалов!
Занимаемся:
Разработка дизайна, создание сайтов "под ключ", разработка фирменного стиля, логотипов, баннеров, визиток и прочее.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Интернет-магазин211 просмотров
- Наполнение интернет-магазина242 просмотра
- Наполнение интернет-магазина на Битриксе235 просмотров
- Социальная сеть230 просмотров
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- Сайт "под ключ"220 просмотров
- Интернет магазин автозапчастей236 просмотров
- Интернет магазин автозапчастей258 просмотров
- Холл239 просмотров
- Спальня264 просмотра
- Спальня234 просмотра
- Спальня239 просмотров
Отзывы заказчиков
$83
10 баллов
13 лет назад
Хорошо справился с задачей и главное все в согласованные сроки.
Ответный отзыв
Рад сотрудничеству! Задача поставлена четко - оплата моментальная.
$30
10 баллов
14 лет назад
Работу сделал на отлично. в срок, и качественно. Всем советую. Аркадий ответственный специалист. Самостоятелен и всегда находится на связи.
Ответный отзыв
Приятно работать с заказчиком, все условия договора соблюдены. Оплата всегда вовремя! При появлении каких-либо затруднений всегда подскажет и поможет!
$0
10 баллов
17 лет назад
Сделал все быстро, качественно и раньше срока. Работой доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Предоставил отличное ТЗ, оплатил все вовремя. В целом работать было легко.