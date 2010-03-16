Наполнение сайтов.

Веб-студии требуется человек для периодического наполнения сайтов.

Что предстоит делать:

- искать информацию

- рерайтить

- работать с изображениями

- добавлять на сайт

- подобное в том же духе.

Хорошо, если вы также сможете настраивать системы управления (от небольших поправок до натягивания шаблонов). Желательно знание различных систем управления.

Хорошим бонусом будут дипломы и сертификаты, подтверждающие ваши навыки. Также портфолио и отзывы будем внимательно смотреть.

Прошу указывать стоимость вашей работы за 1 час.