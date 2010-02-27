Нужно составлять описания по заданной схеме. Ничего сложного: копировать-вставить, иногда нужно править информацию после перевода. Подробнее объясню выбранному кандидату. Большая просьба отвечать только в проекте, в личку не писать.
Приватный проеки для Loadstool
Наполниить сайт на WordPress, оплата по частям.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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