Наполнение интернет магазина товарами

Необходимо наполнить интернет-магазин музыкальных инструментов.

Магазин работает на Virtuemart, наполнение через админку. Каталог уже заполнен: производитель, категория, артикул и т.д. уже выбраны, остается добавить описание и картинки. Описания и картинки брать из гугла. Товаров много. Возможна параллельная работа нескольких человек.

В комментариях указывайте свои пожелания по оплате.