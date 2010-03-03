Приватный проект для Dazeman Артем (DaZeMaN)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка129 просмотров

На форуме http://www.narcology.net/talk/ нужно прокомментировать статьи под 2-3 разными никами, а так же запостить какие-нибудь подходящие темы и тоже откоментировать...

Тематика наркология и психология.

15 лет назад
rech
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

DaZeMaN
125 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$5
2 дня
Артем, отличный исполнитель, все было сделано как требовалось.
Приятно было работать с Романом. Все четко объяснил, что и как делать. После выполнения работы оплата произошла моментально

Заявки фрилансеров

DaZeMaN
125 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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