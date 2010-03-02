Промодерировать ссылки в каталоге

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок229 просмотров

Нужен модератор для работы с каталогом

Задача - удалить плохие ссылки и одобрить хорошие

Подробности в ТЗ

Всего 150 ссылок

15 лет назад
esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

aniel
45 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Отличная работа!
Человек слова. Как заказчик - показал себя с самой лучшей стороны. Спасибо Вам за понимание, терпение и высокую оценку.

Заявки фрилансеров

aniel
45 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад