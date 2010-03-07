Сохранить с сайта картинки

Добрый день!

Если честно, даже не знаю в какой раздел размещать свой проект.

Суть вот в чем: нужно с сайта он-лайн магазина сохранить все фотографии товаров (приблизительно 2-3 тыщ. картинок)

Сайт: proboardshop.com - интересуют все разделы, касаемые сноуборда.

Причем картинку нужно сохранять не из общего списка (маленькую), а пройдя на страницу каждого товара.

Жду предложения по срокам и ценам.

Оплата ТОЛЬКО через безопасную сделку.

КОРРЕКТИРОВКА:

Помимо простой выгрузки, картинки должны быть проименованы особым образом.

Объясню на примере, открываем раздел Сноуборды мужские, выбираем Показать все. Первая картинка должна иметь номер 001, самая последняя, к примеру, 1234.То есть каждая картинка должна иметь тот порядковый номер, какой она имеет на сайте