Сохранить с сайта картинки

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Завершен23 заявки765 просмотров

Добрый день!

Если честно, даже не знаю в какой раздел размещать свой проект.

Суть вот в чем: нужно с сайта он-лайн магазина сохранить все фотографии товаров (приблизительно 2-3 тыщ. картинок)

Сайт: proboardshop.com - интересуют все разделы, касаемые сноуборда.

Причем картинку нужно сохранять не из общего списка (маленькую), а пройдя на страницу каждого товара.

Жду предложения по срокам и ценам.

Оплата ТОЛЬКО через безопасную сделку.

КОРРЕКТИРОВКА:

Помимо простой выгрузки, картинки должны быть проименованы особым образом.

Объясню на примере, открываем раздел Сноуборды мужские, выбираем Показать все. Первая картинка должна иметь номер 001, самая последняя, к примеру, 1234.То есть каждая картинка должна иметь тот порядковый номер, какой она имеет на сайте

15 лет назад
xxx999xxx
Денис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

zetaap
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$40
1 день
Отличный исполнитель! Выполнил все задание в срок и самое главное качественно! Рекомендую!
Хороший заказчик, чётко ставит цель работы и во время оплачивает!

Заявки фрилансеров

zetaap
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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