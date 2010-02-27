Ответы на консольном (playstation,xbox) форуме

ICQ 7=6=6=0=0=0=0=0

5$ за 100 постов .Длина поста не важна .Важно ответить про существу -не важно,коротко или длинно -по желанию. Писать нужно с разных аккаунтов -чем их больше,тем лучше

Тематика форума -приставки и игры . playstation xbox psp и тд

console- forum.com.ua постами ,для привлечения новых участников

что-то копировать с чужих сайтов -запрещено

Счет идет не на знаки,а на сообщения .Интересуют люди ,кому эта тема интересна и кто в ней разбирается

на постоянной основе