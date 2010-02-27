Составить список объектов города

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок331 просмотр

Есть проект, спутниковые карты разных городов Украины (областных центров). Нужно наполнить каждый город данными, т.е. составить список объектов города. Каждый объект должен содержать такую информацию:

- тип объекта (Cтоловые, Кафе и рестораны, Отели и гостиницы, Общежития, Театры, Достопримечательности, ... полный список дам, если возьметесь);

- название объекта (Пример: Пиццерия "Челентано");

- широта и долгота (примеры: 51.496250, 31.313755, как определить, расскажу);

- краткое описание (необязательно, но желательно);

- адрес объекта (необязательно, но желательно);

- как добраться (необязательно, но желательно);

- одна или несколько фотографий (необязательно, но желательно).

Для каждого города нужно примерно 500 - 5000 объектов, в зависимости от населения. Ориентировочная цена за 100 объектов: 0,1 - 1$, в зависимости от качества, торг уместен.

Одним исполнителем не обойдется, работы хватит всем! Так что, если Вы из Украины и хорошо знаете свой город или просто можете собрать указанную информацию, милости просим! Подробности техзадания опишу в личке.

О себе: Вебмани - Аттестат продавца, BL 50, гарантирую честность и своевременность оплаты.

15 лет назад
notarget
Пашин 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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