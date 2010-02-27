Есть проект, спутниковые карты разных городов Украины (областных центров). Нужно наполнить каждый город данными, т.е. составить список объектов города. Каждый объект должен содержать такую информацию:

- тип объекта (Cтоловые, Кафе и рестораны, Отели и гостиницы, Общежития, Театры, Достопримечательности, ... полный список дам, если возьметесь);

- название объекта (Пример: Пиццерия "Челентано");

- широта и долгота (примеры: 51.496250, 31.313755, как определить, расскажу);

- краткое описание (необязательно, но желательно);

- адрес объекта (необязательно, но желательно);

- как добраться (необязательно, но желательно);

- одна или несколько фотографий (необязательно, но желательно).

Для каждого города нужно примерно 500 - 5000 объектов, в зависимости от населения. Ориентировочная цена за 100 объектов: 0,1 - 1$, в зависимости от качества, торг уместен.

Одним исполнителем не обойдется, работы хватит всем! Так что, если Вы из Украины и хорошо знаете свой город или просто можете собрать указанную информацию, милости просим! Подробности техзадания опишу в личке.

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