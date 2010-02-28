Наполнение/поддержка сайта о детях

Требуется наполнение грамотными материалами о детях сайта на движке http://livestreet.ru/

Вариантов два:

1)копипаст из интернет форумов вопросов, посвященных детям и подходящим по тематике. отвечать на вопросы будут другие люди.

2)написание грамотных уникальных материалов по детской тематике от 2000 символов на пост примерно по одному материалу в рабочий день, т.е. 20 за месяц

исполнителем принимаются только женщины, желательно в декретном отпуске

в своем ответе напишите, пожалуйста, цены по двум вариантам за месяц