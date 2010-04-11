Наполнение сайтов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен18 заявок425 просмотров

Требуется человек на постоянную работу по наполнению сайтов - написание новостей, обзоров и т.д. Тематика - сотовые телефоны, цифровая техника. Занятость - максимум пара часов в день.

Требования - знакомство с тематикой (пусть даже не очень глубокое), грамотная письменная речь, знание принципов написания SEO-оптимизированных текстов.

Оплата - помесячно. Оплата не зависит от количества знаков в написанных за это время статьях! Система оплаты - месячный оклад плюс премии за хорошую работу либо если в какой-то месяц объем работы зачительно превышает среднемесячный.

При взаимном удовлетворении сотрудничеством возможно его дальнейшее расширение и углубление)))

15 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

aniel
45 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Это не первый проект, который я доверил Анне, и впечатления от нашей совместной работы говорят о том, что и не последний. Аня с энтузиазмом, аккуратно и точно выполняет работу. Рекомендую с чистой совестью - доверяйте свои проекты Ане.
>При взаимном удовлетворении сотрудничеством возможно его дальнейшее расширение и углубление))) С Вашего, Паша, позволения, процитирую)) С моей стороны удовлетворена сотрудничеством по максимуму! Большое спасибо за работу, отношение и оплату. Превосходный заказчик! Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

aniel
45 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад