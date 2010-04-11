Наполнение сайтов

Требуется человек на постоянную работу по наполнению сайтов - написание новостей, обзоров и т.д. Тематика - сотовые телефоны, цифровая техника. Занятость - максимум пара часов в день.

Требования - знакомство с тематикой (пусть даже не очень глубокое), грамотная письменная речь, знание принципов написания SEO-оптимизированных текстов.

Оплата - помесячно. Оплата не зависит от количества знаков в написанных за это время статьях! Система оплаты - месячный оклад плюс премии за хорошую работу либо если в какой-то месяц объем работы зачительно превышает среднемесячный.

При взаимном удовлетворении сотрудничеством возможно его дальнейшее расширение и углубление)))