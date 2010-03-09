Перенести статистику матчей за 2 года

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Завершен5 заявок233 просмотра

С сайта http://www.championat.ru/hockey/_superleague/28/calendar/tour.html нужно перенести на другой сайт результаты матчей. Нужно заполнять четыре поля: день, выбрать из списков соперников и ввести счет и тип исхода матча (овертайм и т.д.).

Первый сезон уже заполнен по 30 день.

Заполняете в компонент Joomleague на J1.5/

Если Ваша работа понравится, дальше будете за плату заполнять статистику каждого матча в отдельности.

Озвучивайте цену за всю работу.

Оплата в WMR.

В личку и месседжеры не писать

15 лет назад
Fanamura
35 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Nataschen
Наталья 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$24
6 дней
Очень доволен работой. Ответственна и внимательна. Услуги Натальи рекомендую.

Заявки фрилансеров

Nataschen
Наталья 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад