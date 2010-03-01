Наполнение блога

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок218 просмотров

Требуеться наполнение блога

так же написание статей для блога

Блог по онлайн играм.

ссылку могу в личку скинуть

Написание статей
15 лет назад
antilopa
Арт 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
15 лет назад
$150
5 дней
Приятный в общении человек, справился быстрее чем было оговорено, так же помог с установкой контента и помог разоабраться в блоге.Всем советую!
Приятный заказчик. Написал первую часть статей, помог с оформлением и запостиванием. Оплата своевременно. Будем продолжать!

Заявки фрилансеров

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
15 лет назад