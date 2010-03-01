Требуется человек на постоянную работу по наполнению сайтов - написание новостей, обзоров и т.д. Тематика - сотовые телефоны, цифровая техника. Занятость - максимум пара часов в день. Требования - знакомство с тематикой ...
Наполнение блога
Требуеться наполнение блога
так же написание статей для блога
Блог по онлайн играм.
ссылку могу в личку скинуть
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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