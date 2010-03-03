Найти много сайтов на одну тему

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок360 просмотров

Мне нужно найти много сайтов фирм, торгующих сантехникой. Интернет-магазины сантехники - НЕ нужны. "Серые" и неприметные дизайны - тоже не надо. Дизайн сайто должен быть выполнен на профессиональном и на очень профессиональном уровнях. Также принимаются ссылки на картинки таких сайтов из портфолио дизайнеров/студий. БЕЗ предоплаты (см. мои отзывы), оплата по WM. Все предложения пишите сюда: как предлагаете оценивать данную работу. Сайтов надо штук 50 :)

15 лет назад
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

personal45
Анна 
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена на отлично и, что не мало важно, ооочень оперативно! :)
Присоединяюсь к огромному количеству положительных отзывов о данном заказчике! Работать с Александром понравилось. Оплата после выполнения задания поступила на следующий день (в полном объеме).

Заявки фрилансеров

personal45
Анна 
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Наполнение сайтов

    $100

    Требуется человек на постоянную работу по наполнению сайтов - написание новостей, обзоров и т.д. Тематика - сотовые телефоны, цифровая техника. Занятость - максимум пара часов в день. Требования - знакомство с тематикой ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение/поддержка сайта о детях

    Требуется наполнение грамотными материалами о детях сайта на движке http://livestreet.ru/ Вариантов два: 1)копипаст из интернет форумов вопросов, посвященных детям и подходящим по тематике. отвечать на вопросы будут другие люди. 2)написание грамотных уникальных ...

    Наполнение сайтов30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перенести статистику матчей за 2 года

    С сайта http://www.championat.ru/hockey/_superleague/28/calendar/tour.html нужно перенести на другой сайт результаты матчей. Нужно заполнять четыре поля: день, выбрать из списков соперников и ввести счет и тип исхода матча (овертайм и т.д.). Первый сезон уже заполнен по ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Составить список объектов города

    $100

    Есть проект, спутниковые карты разных городов Украины (областных центров). Нужно наполнить каждый город данными, т.е. составить список объектов города. Каждый объект должен содержать такую информацию: - тип объекта (Cтоловые, Кафе и рестораны, ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад