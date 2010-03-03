Найти много сайтов на одну тему

Мне нужно найти много сайтов фирм, торгующих сантехникой. Интернет-магазины сантехники - НЕ нужны. "Серые" и неприметные дизайны - тоже не надо. Дизайн сайто должен быть выполнен на профессиональном и на очень профессиональном уровнях. Также принимаются ссылки на картинки таких сайтов из портфолио дизайнеров/студий. БЕЗ предоплаты (см. мои отзывы), оплата по WM. Все предложения пишите сюда: как предлагаете оценивать данную работу. Сайтов надо штук 50 :)