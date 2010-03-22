Перенести информацию с одного на другой двиг

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок243 просмотра

Нужно перенести всю информацию и разделы с одного на другой движок(drupal)

с http://igasu.ru/ на http://igasu.ru/drupal6/

Если есть у кого желание то отпишитесь. Страниц не очень много.

Drupal
15 лет назад
DjCroc
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

anya_kolibri
Аня 
42 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов
15 лет назад
$25
5 дней
Качественная работа. Ответственно! за указанные сроки все сделано. даже больше. спс
Спасибо Сергею за не самый простой и тем интересный проект :) Было приятно работать. Не возникало никаких проблем со связью и пониманием, оплата сразу же после завершения работы!

Заявки фрилансеров

anya_kolibri
Аня 
42 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов
15 лет назад

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