Наполнение доски объявлений

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен10 заявок616 просмотров

Требуется 2-3 человека для наполнения доски объявлений свежими объявлениями

Объемы большие, первое время работаем по тарифу 0,05-0,20 гривен (либо 0,2-0,8 рублей) за одно объявление, дальше возможен перевод на ставку.

Расчет 1-2 раза в ниделю!

Обучение бесплатное. Опыт работы приветствуется!

Требования:

Возраст от 16 лет

Серьезные и ответственные.

15 лет назад
aladin-xs
Евгений 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

SergWD
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов(-1)
15 лет назад
$1
1 день
Хороший исполнитель, задание выполнил согласно всем требованиям. Быстро вошел в курс дела, разобрался с задачей и выполнил ее на достойном уровне. Вношу в список перспективный исполнителей.
Отличный рекламодатель. Понятно обьясняет суть дела, хорошо и честно платит. +10

Заявки фрилансеров

SergWD
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов(-1)
15 лет назад

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