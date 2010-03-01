Забивка данных в каталог

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт30 заявок833 просмотра

Ищется команда из 3-4 человек для забивки данных в каталог Интернет-магазина. Желательно из одного города/офиса.

Обязанности

- изъятие технической информации из электронных каталогов, прайсов, сайтов производителей

- создание электронной базы характеристик в Excel по шаблону

Требования

- грамотность

- внимательность

- усидчивость

- знание Excel

- умение находить нужную информацию в Интернете

- необходимо качественно и в срок выполнить большой объём работы

Условия

- 7 рублей за позицию

Работа над серьезным и длительным проектом. Работа по плану, выполнение обязательств по срокам. От кандидатов необходимо портфолио с объяснением проведенных работ (желательно подробно) и подтверждением авторства.

15 лет назад
fuzz
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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