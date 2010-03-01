Требуется человек на постоянную работу по наполнению сайтов - написание новостей, обзоров и т.д. Тематика - сотовые телефоны, цифровая техника. Занятость - максимум пара часов в день. Требования - знакомство с тематикой ...
Забивка данных в каталог
Ищется команда из 3-4 человек для забивки данных в каталог Интернет-магазина. Желательно из одного города/офиса.
Обязанности
- изъятие технической информации из электронных каталогов, прайсов, сайтов производителей
- создание электронной базы характеристик в Excel по шаблону
Требования
- грамотность
- внимательность
- усидчивость
- знание Excel
- умение находить нужную информацию в Интернете
- необходимо качественно и в срок выполнить большой объём работы
Условия
- 7 рублей за позицию
Работа над серьезным и длительным проектом. Работа по плану, выполнение обязательств по срокам. От кандидатов необходимо портфолио с объяснением проведенных работ (желательно подробно) и подтверждением авторства.
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