100% Рерайт описаний товаров

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Завершен4 заявки334 просмотра

Требуется контент менеджер для неплагиатного рерайта описаний к товарам (детские игрушки), представленным в каталоге магазина (глубокий рерайт).

Размер описания около 400 зн без пробелов, неплагиат. Цена 0,20 уе за 1 позицию.

Пример: http://www.play-bricks.ru

Кому интересно, пишите в аську: пять-пять-восемь-два-четыре-ноль-восемь-семь-четыре

15 лет назад
sbudihin
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

4UDO-DesertWind
Александр 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$230
50 дней
Хороший исполнитель, добросовестно относится к выполнению обязанностей. Довольна сотрудничеством. Всем рекомендую.
Очень хороший заказчик. Точно сформулированое ТЗ, внесение поправок по ходу выполнения работы. Своевременно и в полном объеме проводились выплаты за выполненную работу. Полностью доволен сотрудничеством. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

4UDO-DesertWind
Александр 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

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