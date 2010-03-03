Требуется обновление сайта на вордпресс. Рерайт.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки304 просмотра

Добрый день.

Требуется обновление сайта на вордпресс.

В день по 5 новостей рерайта, каждая по 1000-1100 зн б/п

+ 10 фото, и 10 видео(с ютаба) материалов с комментариями.

Оплата: 135р в день.

Работа для девушки.

Связь по контактам: три777-один77

WordPress
15 лет назад
invent22
Alexandr 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

chevrik
Жанна 
50 лет
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
15 лет назад
$250
30 дней

Заявки фрилансеров

chevrik
Жанна 
50 лет
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
15 лет назад

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