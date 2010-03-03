Собрать информацию по гостиницам (англ.язык)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок253 просмотра

Есть база данных по странам, которую нужно наполнить информацией о гостиницах. Список стран есть. Информация только на английском языке, ищется с помощью гугла.

Оформляется все в иксель файле, ниже прикреплен его пример, так что вы сразу можете посмотреть какая информация и обьем требуется.

Оплата $0,1-0,2 за запись (строку в иксель файле). Общее требуемое количество - более 300.

Сроки важны.

15 лет назад
dmitri1
53 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужно наполнить форум тематики - Бытовая техника

    $50

    Оплачиваются сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные "в тему". Оплата будет производиться через WMR деньги. Минимум 100 сообщений. Короткие и глупые сообщения не оплачиваются. Нельзя ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение доски объявлений

    $100

    Требуется 2-3 человека для наполнения доски объявлений свежими объявлениями Объемы большие, первое время работаем по тарифу 0,05-0,20 гривен (либо 0,2-0,8 рублей) за одно объявление, дальше возможен перевод на ставку. Расчет 1-2 ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Работа на популярных форумах.

    Здравствуйте! Нужен постинг тем с определенным текстом (текст дам, ничего придумывать не нужно) на популярных форумах. Тема из списка дозволеных ) Ничего криминального (скажу при общении) От Вас требуется цена за создание одной ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполненить товарами интернет-магазин

    Необходимо давить в каталог товаров 1000 позиций в Joomla, работа через админку. Описание товара состоит: - производитель, название модели. - описание модели - рисунок (сжать до необходимых размеров) ...

    Joomla
    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение сайта вакансий

    Здравствуйте! Интересует человек, который сможет отслеживать новые интересные вакансии для молодежи и кросспостить их на указанный ресурс. Где отслеживать? Профильные сайты: www.stood.ru www.stazher.com Livejournal.com и другие ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение сайта

    Требуется контент менеджер для наполнения сайта: 4-pda.su Движок ДЛЕ опыт обязателен. Пишите в проект вашу цену за 1 пост.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • 100% Рерайт описаний товаров

    Требуется контент менеджер для неплагиатного рерайта описаний к товарам (детские игрушки), представленным в каталоге магазина (глубокий рерайт). Размер описания около 400 зн без пробелов, неплагиат. Цена 0,20 уе за 1 позицию. Пример: ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Забивка данных

    Ищется команда из 3-4 человек для забивки данных в каталог Интернет-магазина. Желательно из одного города/офиса. Обязанности - изъятие технической информации из электронных каталогов, прайсов, сайтов производителей - создание электронной базы ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад