Оплачиваются сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные "в тему". Оплата будет производиться через WMR деньги. Минимум 100 сообщений. Короткие и глупые сообщения не оплачиваются. Нельзя ...
Собрать информацию по гостиницам (англ.язык)
Есть база данных по странам, которую нужно наполнить информацией о гостиницах. Список стран есть. Информация только на английском языке, ищется с помощью гугла.
Оформляется все в иксель файле, ниже прикреплен его пример, так что вы сразу можете посмотреть какая информация и обьем требуется.
Оплата $0,1-0,2 за запись (строку в иксель файле). Общее требуемое количество - более 300.
Сроки важны.
Заявки фрилансеров
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