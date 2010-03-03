Перенести данные с фотографий в Excel

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен6 заявок305 просмотров

Необходимо перенести на листы Excel таблицы с фоток. 8 с половиной вот таких листов.

Бюджет небольшой, задание простое, просто не хватает времени.

Ваши предложения?

15 лет назад
wise_up
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

bbelOK
36 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно было работать с Владимиром.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

bbelOK
36 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад

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