Размещение сообщений на форумах

Требуется разместить порядка 100 рекламных статей с фото на форумах.

Статьи и ссылки на фото предоставляются. Форумы на ваше усмотрение, главное требование к ним: украинские и тематические (тематика подарки, рекламные сувениры, игрушки-антистресс).

Подтверждением сделаной работы будут служить присланные ссылки на статьи.

Жду предложений с указанием стоимости работ и сроков.

Размытые сообшения ни о чем: "готов выполнить", "могу взяться за работу", "готов к сотрудничеству" и т.д., без указания стоимости и сроков будут игнорироваться.

mail: [email protected]

ICQ : 581285730