Оплачиваются сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные "в тему". Оплата будет производиться через WMR деньги. Минимум 100 сообщений. Короткие и глупые сообщения не оплачиваются. Нельзя ...
Размещение сообщений на форумах
Требуется разместить порядка 100 рекламных статей с фото на форумах.
Статьи и ссылки на фото предоставляются. Форумы на ваше усмотрение, главное требование к ним: украинские и тематические (тематика подарки, рекламные сувениры, игрушки-антистресс).
Подтверждением сделаной работы будут служить присланные ссылки на статьи.
Жду предложений с указанием стоимости работ и сроков.
Размытые сообшения ни о чем: "готов выполнить", "могу взяться за работу", "готов к сотрудничеству" и т.д., без указания стоимости и сроков будут игнорироваться.
mail: [email protected]
ICQ : 581285730
Заявки фрилансеров
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