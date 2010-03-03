Распространение пресс-релизов по российским СМИ

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Закрыт3 заявки185 просмотров

Требуется распространение пресс-релизов по сайтам для пресс-релизов и по российским СМИ.

Пресс-релизы пишем мы, Ваша работа - только их распространение.

Оплата за фактически размещенные релизы.

Работа регулярная.

Предлагайте цены.

15 лет назад
rw-sss
Михаил 
52 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров