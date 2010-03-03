Наполение форума

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок331 просмотр

На узкоспециализированный форум (станки и металлообработка) нужен постер. В день 10 постов, плюс один раз в неделю размещать информацию на досках объявлений.

Главное требование - знание тематики.

В личку не писать! Все заявки оставлять только здесь.

15 лет назад
acrostic
49 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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