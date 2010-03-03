Требуется наполнение сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт21 заявка370 просмотров

Проект готов к наполнению. Нужен оперативный контент-менеджер, для быстрого и качественного наполнения сайта. По все вопросам и детального обсуждение пишите в личку.

Спасибо.

15 лет назад
suprom
Роман 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров