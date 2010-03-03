Оплачиваются сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные "в тему". Оплата будет производиться через WMR деньги. Минимум 100 сообщений. Короткие и глупые сообщения не оплачиваются. Нельзя ...
Срочно! Добавить товар в интернет магазин
Необходим специалист, имеющий опыт работы с Joomla, Virtuemart для наполнения интернет магазина товаром. Я высылаю Excel таблицу с необходимыми товарами. Необходимо добавить
- название товара
- цены
- несколько параметров типа длины и веса
- найти и вставить фотографии
Работы на полдня/ день. Приоритет для человека с Украины, т. к. оплата будет производиться через LiqPay или Privat24. Работы не много соответственно и бюджет 15$
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