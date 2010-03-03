Срочно! Добавить товар в интернет магазин

Необходим специалист, имеющий опыт работы с Joomla, Virtuemart для наполнения интернет магазина товаром. Я высылаю Excel таблицу с необходимыми товарами. Необходимо добавить

- название товара

- цены

- несколько параметров типа длины и веса

- найти и вставить фотографии

Работы на полдня/ день. Приоритет для человека с Украины, т. к. оплата будет производиться через LiqPay или Privat24. Работы не много соответственно и бюджет 15$