Необходимо наполнить сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен9 заявок372 просмотра

Есть 20 позиций для каталога - 3 фото товара и описание. Необходимо:

1. порезать фотки в нужный размер

2. сделать из них превью

3. добавить их на сайт как фотогалерея

4. добавить описания

сайт без CMS

15 лет назад
toxavoc
Антон 
52 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

owlteam
Сергей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$6
1 день
Выполнено все качественно и точно в срок (что не менее актуально). Вобщем, спасибо за работу!
Ну, что сказать... Работа была простая. Для себя сделал бы такую за три часа. Но заказчик - молодец. Сразу составил ТЗ и ответил на все необходимые вопросы еще при первом общении, так что на следующий день осталось только уточнить некоторые детали... После приема работы сразу последовала оплата. Отзыв, конечно, положительный и 10 баллов.

Заявки фрилансеров

owlteam
Сергей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад

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