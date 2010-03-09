Необходимо наполнить сайт

Ну, что сказать... Работа была простая. Для себя сделал бы такую за три часа. Но заказчик - молодец. Сразу составил ТЗ и ответил на все необходимые вопросы еще при первом общении, так что на следующий день осталось только уточнить некоторые детали... После приема работы сразу последовала оплата. Отзыв, конечно, положительный и 10 баллов.