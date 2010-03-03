Оплачиваются сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные "в тему". Оплата будет производиться через WMR деньги. Минимум 100 сообщений. Короткие и глупые сообщения не оплачиваются. Нельзя ...
Работа на форумах
Нужны постеры с опытом в работе.
* Постинг по форумам
* Постинго по блогам
* Копирайтинг
* Рерайтинг
* Имитация живого общения
* Постинг по форумам с анкорами
Выплаты за работу раз в неделю. При объемной работе до 400 у.е. в месяц.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт15 лет назад
Проект готов к наполнению. Нужен оперативный контент-менеджер, для быстрого и качественного наполнения сайта. По все вопросам и детального обсуждение пишите в личку. Спасибо.Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходим специалист, имеющий опыт работы с Joomla, Virtuemart для наполнения интернет магазина товаром. Я высылаю Excel таблицу с необходимыми товарами. Необходимо добавить - название товара - цены - несколько параметров типа длины ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть 20 позиций для каталога - 3 фото товара и описание. Необходимо: 1. порезать фотки в нужный размер 2. сделать из них превью 3. добавить их на сайт как фотогалерея 4. ...Завершен15 лет назад
Есть сайт на dle bestklip.ru, на который необходимо добавить видео. По сути нужно просто вставить скрин клипа и ссылку на youtube. Необходимо около 400 клипов. Сколько это будет стоить?Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется распространение пресс-релизов по сайтам для пресс-релизов и по российским СМИ. Пресс-релизы пишем мы, Ваша работа - только их распространение. Оплата за фактически размещенные релизы. Работа регулярная. Предлагайте цены.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется разместить порядка 100 рекламных статей с фото на форумах. Статьи и ссылки на фото предоставляются. Форумы на ваше усмотрение, главное требование к ним: украинские и тематические (тематика подарки, рекламные сувениры, игрушки-антистресс). ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо перенести на листы Excel таблицы с фоток. 8 с половиной вот таких листов. Бюджет небольшой, задание простое, просто не хватает времени. Ваши предложения?Завершен15 лет назад
Здравствуйте! Нужен постинг тем с определенным текстом (текст дам, ничего придумывать не нужно) на популярных форумах. Тема из списка дозволеных ) Ничего криминального (скажу при общении) От Вас требуется цена за создание одной ...Завершен15 лет назад
- $100
Есть база данных по странам, которую нужно наполнить информацией о гостиницах. Список стран есть. Информация только на английском языке, ищется с помощью гугла. Оформляется все в иксель файле, ниже прикреплен его ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад