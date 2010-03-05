Заполнение сайта контентом.

Дано:

Файлы от заказчика с контентом для сайта (форматы: doc, pdf, xls, jpg).

Пример в приложении. Где-то мало информации, где-то много, такой файл не один.

Задача:

Сделать так, чтобы контент оказался на сайте. Предполагаются базовые знания HTML, потому что придется работать с текстом и таблицами. Верстать ничего не надо. Но может потребоваться работа с фотошопом на уровне открыть изображение, уменьшить и сохранить.

Еще очень важно думать. Что это означает?

Откройте приложении и посмотрите на текст — он зеленого цвета и курсивом. И это совсем не означает, что на сайт его надо вставить именно в таком формате. А в каком? Если у вас возникает такой вопрос — вы нам не подходите.

На данный момент меня интересуют люди, которые могут назвать конкретную цена за внесение информации из приложенного файла на сайт. Подобной работы много. Но не везде таблицы. Где-то есть текст с картинками. Где-то надо взять информацию с других сайтов. Сначала выполняем работу по этому файлу, если все устраивает переходим к остальным.

Важно:

Лучше помедленнее и без ошибок, чем быстро, но с ошибками.