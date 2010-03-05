Дано: Файлы от заказчика с контентом для сайта (форматы: doc, pdf, xls, jpg). Пример в приложении. Где-то мало информации, где-то много, такой файл не один. Задача: Сделать так, чтобы ...
Вбить каталог товаров на сайт
Система управления - Битрикс. Желателен исполнитель со знанием системы
Требуется создать элемент, заполнить необходимые поля и прикрепить фото
Детальное описание работы - http://enabea.com/freelance/19.php
Укажите обязательно в проект сколько товаров в день вы можете взять
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