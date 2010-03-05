Вбить каталог товаров на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок485 просмотров

Система управления - Битрикс. Желателен исполнитель со знанием системы

Требуется создать элемент, заполнить необходимые поля и прикрепить фото

Детальное описание работы - http://enabea.com/freelance/19.php

Укажите обязательно в проект сколько товаров в день вы можете взять

PHP
15 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Выбранные исполнители

anya_kolibri
Аня 
42 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов
15 лет назад
$5
1 день
evoll
36 лет
20 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

anya_kolibri
Аня 
42 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов
15 лет назад
evoll
36 лет
20 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Заполнение сайта контентом.

    $50

    Дано: Файлы от заказчика с контентом для сайта (форматы: doc, pdf, xls, jpg). Пример в приложении. Где-то мало информации, где-то много, такой файл не один. Задача: Сделать так, чтобы ...

    HTML
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Контент электротехнического сайта

    Требуется контент-редактор электротехнического сайта. 2 сайта с разными группами продукции под управлением CMS Bitrix, с единой админпанелью. Управление контентом, его редактирование и размещение, предложения по улучшению, поисковая оптимизация. Сайты - e-ks.ru, wago.spb.ru

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполение форума

    $20

    На узкоспециализированный форум (станки и металлообработка) нужен постер. В день 10 постов, плюс один раз в неделю размещать информацию на досках объявлений. Главное требование - знание тематики. В личку не писать! Все заявки ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется наполнение сайта.

    Проект готов к наполнению. Нужен оперативный контент-менеджер, для быстрого и качественного наполнения сайта. По все вопросам и детального обсуждение пишите в личку. Спасибо.

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Срочно! Добавить товар в интернет магазин

    $50

    Необходим специалист, имеющий опыт работы с Joomla, Virtuemart для наполнения интернет магазина товаром. Я высылаю Excel таблицу с необходимыми товарами. Необходимо добавить - название товара - цены - несколько параметров типа длины ...

    Joomla
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Необходимо наполнить сайт

    Есть 20 позиций для каталога - 3 фото товара и описание. Необходимо: 1. порезать фотки в нужный размер 2. сделать из них превью 3. добавить их на сайт как фотогалерея 4. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Добавление контента

    Есть сайт на dle bestklip.ru, на который необходимо добавить видео. По сути нужно просто вставить скрин клипа и ссылку на youtube. Необходимо около 400 клипов. Сколько это будет стоить?

    DLE
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад