СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР, ОПЕРАТОР ПК, КОРРЕКТОР,Удаленное администрирование

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР, ОПЕРАТОР ПК, КОРРЕКТОР

Личные данные:

ФИО: Решетников Андрей Владимирович

Возраст: 21 Пол: Мужской Семейное положение: холост

Образование: неполное высшее

Стаж работы: от 1 года

Город: Воронеж

Условия работы: Зарплата не менее: 6000 рублей

Проф. навыки: Опыт работы и администрирования Windows систем - Win95, 98, NT4, 2000, 2003 Server, XP, Vista, 2008 Server

Знание HTML, PHP

Опыт в построении, настройке локальных и беспроводных сетей.

Опыт работы и администрирования UNIX систем - FreeBSD, Linux.

Знание технического английского на базовом уровне.

Есть опыт работы корректором текстов.

Ответственный. Быстро обучаем.

Опыт работы: Компьютерный клуб "Паркан" системный администратор

Июнь-Декабрь 2005

Образование, дополнительная информация: В настоящее время обучаюсь в ВГТУ, по специальности Технология машиностроения

Контактная информация:

Телефон: 89507547622

ICQ: 232105860

Эл. почта: [email protected]

Доп. контакт: Звонить с 12 до 23. Кроме среды и выходных