СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР, ОПЕРАТОР ПК, КОРРЕКТОР
Личные данные:
ФИО: Решетников Андрей Владимирович
Возраст: 21 Пол: Мужской Семейное положение: холост
Образование: неполное высшее
Стаж работы: от 1 года
Город: Воронеж
Условия работы: Зарплата не менее: 6000 рублей
Проф. навыки: Опыт работы и администрирования Windows систем - Win95, 98, NT4, 2000, 2003 Server, XP, Vista, 2008 Server
Знание HTML, PHP
Опыт в построении, настройке локальных и беспроводных сетей.
Опыт работы и администрирования UNIX систем - FreeBSD, Linux.
Знание технического английского на базовом уровне.
Есть опыт работы корректором текстов.
Ответственный. Быстро обучаем.
Опыт работы: Компьютерный клуб "Паркан" системный администратор
Июнь-Декабрь 2005
Образование, дополнительная информация: В настоящее время обучаюсь в ВГТУ, по специальности Технология машиностроения
Контактная информация:
Телефон: 89507547622
ICQ: 232105860
Эл. почта: [email protected]
Доп. контакт: Звонить с 12 до 23. Кроме среды и выходных