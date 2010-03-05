Система управления - Битрикс. Желателен исполнитель со знанием системы Требуется создать элемент, заполнить необходимые поля и прикрепить фото Детальное описание работы - http://enabea.com/freelance/19.php Укажите обязательно ...
Наполнение форума. Тематика - отдых на Черном море
Оплачиваются сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные "в тему".
Оплата будет производиться через WMR деньги в рублях.
Минимум 100 сообщений.
Короткие и глупые сообщения не оплачиваются. Без полного копирования с других форумов (дам несколько хороших форумов, где можно ИСКАТЬ и ЧИТАТЬ новые темы и сообщения).
Оплата по факту за 100 сообщений.
Если ваша работа понравится, возможно продолжение сотрудничества.
Предложения только сюда.
Цена:
1 сообщение - 1 руб.
1 тема - 1.5 руб.
Хочу уточнить, что цена пока не обсуждается, если с моей ценой согласны - оставляйте предложение.
Так же имеется работа по переносу объявлений гостиниц, с рерайтом информации.
Стоимость одной гостиницы - 5 рублей (пока).
Заявки фрилансеров
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