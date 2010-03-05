Наполнение форума. Тематика - отдых на Черном море

Оплачиваются сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные "в тему".

Оплата будет производиться через WMR деньги в рублях.

Минимум 100 сообщений.

Короткие и глупые сообщения не оплачиваются. Без полного копирования с других форумов (дам несколько хороших форумов, где можно ИСКАТЬ и ЧИТАТЬ новые темы и сообщения).

Оплата по факту за 100 сообщений.

Если ваша работа понравится, возможно продолжение сотрудничества.

Предложения только сюда.

Цена:

1 сообщение - 1 руб.

1 тема - 1.5 руб.

Хочу уточнить, что цена пока не обсуждается, если с моей ценой согласны - оставляйте предложение.

Так же имеется работа по переносу объявлений гостиниц, с рерайтом информации.

Стоимость одной гостиницы - 5 рублей (пока).