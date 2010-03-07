Система управления - Битрикс. Желателен исполнитель со знанием системы Требуется создать элемент, заполнить необходимые поля и прикрепить фото Детальное описание работы - http://enabea.com/freelance/19.php Укажите обязательно ...
Наполнение интернет-магазина товарами
Наполнение интернет - магазина товарами. Кожаные изделия: портфели, барсетки, чемоданы и т.д.
Необходимо:
1. Скачать фото товаров и описания на сайте (разрешено)
2. Рерайт описаний товаров, около 30% текста
0.15 за каждый товар
больше 100 позиций.
Возможен выбор нескольких исполнителей
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
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