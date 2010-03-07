Наполнение интернет-магазина товарами

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен11 заявок442 просмотра

Наполнение интернет - магазина товарами. Кожаные изделия: портфели, барсетки, чемоданы и т.д.

Необходимо:

1. Скачать фото товаров и описания на сайте (разрешено)

2. Рерайт описаний товаров, около 30% текста

0.15 за каждый товар

больше 100 позиций.

Возможен выбор нескольких исполнителей

15 лет назад
Gallus
43 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

danda
Юлия 
41 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$3
1 день
Юлия - ответственный исполнитель. Быстро понимает что надо делать. Грамотный и основательный подход. Спасибо.
Сотрудничеством довольна.
vlallex
39 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Александра - превысила мои ожидания. Очень быстро справилась с заданием. Никаких лишних вопросов. Легко и быстро схватывает, что надо делать и как делать (что не маловажно). Доволен работой. Буду обращаться ещё. Спасибо.
Hellena_S
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$15
2 дня
Елена - прекрасный исполнитель. Задание выполнено вовремя и качественно. Советую.
Отличный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

danda
Юлия 
41 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
vlallex
39 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
Hellena_S
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад

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